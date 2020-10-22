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У Миколаєві поліція відкрила справу через підкуп виборців в соцмережах

Новость на русском → Миколаїв, Четвер 22 жовтня 2020 14:36
У Миколаєві поліція відкрила справу через підкуп виборців в соцмережах Фото: поліція (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У Миколаєві зафіксували спробу підкупу виборців в соціальних мережах. За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ України.

Під час моніторингу соціальної мережі Facebook виявлена інформація з відеозаписом, на якому невідомі особи за грошову винагороду пропонують людям взяти участь у заходах політичної партії, а також передають гроші.

За фактом публікації слідчі Заводського відділу поліції почали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 160 КК "Надання виборцям, учасникам референдуму, юридичним особам неправомірної вигоди, яка супроводжується передвиборною агітацією".

Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк п'ять років.

Нагадаємо, поліція викрила схему штучного збільшення кількості виборців на окремих виборчих дільницях в Одеській, Житомирській та Тернопільській областях.

Крім того, у Дніпрі відкрили кримінальне провадження за фактом прямого підкупу виборців лідером політичної партії "Громадянська сила".

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