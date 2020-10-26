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В Луганской области полиция усилила ночное патрулирование

Автор: Дмитрий Левицкий

В Луганской области правоохранители перешли на усиленный режим патрулирования в ночное время. Такое решение было принято для обеспечения безопасности и правопорядка вблизи избирательных участков.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Луганской области.

Как отметили в ведомстве, полицейские будут патрулировать не только вблизи избирательных участков, но и на территории населенных пунктов.

Голосование на местных выборах в Украине завершилось в 20:00. Теперь избирательные комиссии должны посчитать результаты голосования.

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Напомним, полиция назвала количество дел, открытых по факту нарушения избирательного законодательства на местных выборах, которые состоялись 25 октября.

Также РБК-Украина писало, что в Ивано-Франковске женщина попыталась проголосовать на местных выборах за всю семью, но ей помешали.

Кроме того, в Хмельницкой области глава одной из избирательных комиссий пришел на работу в нетрезвом состоянии.

Как прогнозируют в Центризбиркоме, окончательные результаты местных выборов будут известны лишь за несколько дней.

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