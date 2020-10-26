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В Ивано-Франковской области женщина пыталась проголосовать за всю семью

Новина українською → Ивано-Франковская область, Понедельник 26 октября 2020 00:01
В Ивано-Франковской области женщина пыталась проголосовать за всю семью Фото: выборы (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В поселке Печенежин Коломыйского района Ивано-Франковской области женщина пыталась проголосовать за всю семью. Полиция открыла два уголовных дела.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Сообщается, что в полицию поступило сообщение о том, что на избирательном участке женщина получила кроме своих бюллетеней, еще и бюллетени родственников, поставила соответствующие отметки и пыталась бросить их в урну для голосования.

По данным фактам правоохранители усмотрели нарушения как со стороны члена комиссии, выдавшего бюллетени, так и со стороны женщины, которая получила их.

По фактам нарушения процедуры получения бюллетеня, а также получение избирательного бюллетеня лицом, не имеющим на это права сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Полицейские начали досудебные расследования по ч. 1 ст. 158-1 и ч. 3 ст. 158-1 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, два жителя Николаева организовали сеть подкупа избирателей на местных выборах. Правоохранители задержали фигурантов "сетки" по подкупу избирателей.

Кроме того, в Киевской области разоблачили сеть подкупа избирателей. В организации подозревают командира одного из факультетов Университета государственной фискальной службы Украины.

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