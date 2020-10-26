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В Івано-Франківській області жінка намагалася проголосувати за всю родину

Новость на русском → Івано-Франківська область, Понеділок 26 жовтня 2020 00:01
В Івано-Франківській області жінка намагалася проголосувати за всю родину Фото: вибори (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

В селищі Печеніжин Коломийського району Івано-Франківської області жінка намагалася проголосувати за всю родину. Поліція відкрила дві кримінальні справи.

Про це повідомляє прес-служба поліції області.

Повідомляється, що в поліцію надійшло повідомлення про те, що на виборчій дільниці жінка отримала крім своїх бюлетенів, ще й бюлетені родичів, поставила відповідні відмітки і намагалася кинути їх в урну для голосування.

За даними фактами правоохоронці угледіли порушення як з боку члена комісії, який видав виборчі бюлетені, так і з боку жінки, яка отримала їх.

За фактами порушення процедури отримання бюлетеня, а також отримання виборчого бюлетеня особою, яка не має на це права відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Поліцейські почали досудові розслідування по 1 ч. ст. 158-1 і ч. 3 ст. 158-1 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, два жителі Миколаєва організували мережу підкупу виборців на місцевих виборах. Правоохоронці затримали фігурантів "сітки" щодо підкупу виборців.

Крім того, у Київській області викрили мережу підкупу виборців. В організації підозрюють командира одного з факультетів Університету державної фіскальної служби України.

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