UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Под Львовом напали на кандидата в депутаты горсовета

Автор: Дмитрий Левицкий

В поселке Рудно (Львовская область) двое местных жителей напали на кандидата в депутаты Львовского городского совета. Нападение произошло, когда кандидат проводил предвыборную агитацию.

Самые читаемые новости

Об этом сообщает Министерство внутренних дел.

Нападавшие устроили драку и повредили автомобиль кандидата в депутаты. Правоохранители открыли уголовное производство по факту препятствования осуществлению избирательного права.

Злоумышленниками оказались мужчины в возрасте 24 и 31 год. Мужчинам грозит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, недавно в Киеве мужчина с ножом напал на агитатора одной из политических партий и серьезно его ранил. Нападавшего арестовали на 2 месяца.

Также РБК-Украина писало, что в Черниговской области представитель политической партии стрелял в мужчину, который повредил агитационную палатку.

Добавим, за минувшие сутки правоохранители открыли почти 20 уголовных производств по факту препятствования избирательному процессу.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины нападениекандидаты