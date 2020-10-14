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В Черниговской области произошла стрельба из-за агитационной палатки

Новина українською → Бобровица, Среда 14 октября 2020 17:13
В Черниговской области произошла стрельба из-за агитационной палатки Фото: на месте стрельбы (mvs.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

В центре города Бобровица (Черниговская область) сегодня произошла стрельба через агитационную палатку политической партии. Неизвестные повредили агитационную палатку, что переросло в драку с применением оружия.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел.

Как установили правоохранители, местный житель попросил агитатора убрать палатку, но она отказалась и позвала руководителя партийной ячейки. Между мужчинами завязался конфликт, в ходе которого представитель партии выстрелил из револьвера Флобера, попав в плечо оппонента.

Заявление в полицию написали оба участника конфликта. Правоохранители открыли производство по факту умышленного нанесения легкого телесного повреждения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа или исправительных работ.

"В ходе досудебного расследования действиям каждого участника конфликта будет предоставлена надлежащая правовая оценка", - подчеркнули в МВД.

Фото: на месте стрельбы в Бобровице (mvs.gov.ua)

Напомним, недавно МВД запустило чат-бот для фиксации нарушений во время местных выборов в Украине. С помощью чат-бота украинцы смогут известить правоохранители о выявленном нарушении.

Добавим, по состоянию на 12 октября правоохранители возбудили 290 уголовных дел за нарушение избирательного процесса. Всего зафиксировали около тысячи административных нарушений.

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