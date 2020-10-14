У Чернігівській області сталася стрілянина через агітаційний намет

У центрі міста Бобровиця (Чернігівська область) сьогодні сталася стрілянина через агітаційний намет політичної партії. Невідомі пошкодили агітаційний намет, що переросло у бійку з застосуванням зброї.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

Як встановили правоохоронці, місцевий житель попросив агітаторку прибрати намет, але вона відмовилася та покликала керівника партійного осередку. Між чоловіками зав'язався конфлікт, в ході якого представник партії вистрелив із револьвера Флобера, поціливши у плече опонента.

Заяву до поліції написали обидва учасники конфлікту. Правоохоронці відкрили провадження за фактом умисного нанесення легкого тілесного ушкодження. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу або виправних робіт.

"У ході досудового розслідування діям кожного учасника конфлікту буде надана належна правова оцінка" - наголосили в МВС.

Фото: на місці стрілянини у Бобровиці (mvs.gov.ua)

Нагадаємо, нещодавно МВС запустило чат-бот для фіксації порушень під час місцевих виборів в Україні. За допомогою чат-боту українці зможуть сповістити правоохоронці про виявлене порушення.

Додамо, станом на 12 жовтня правоохоронці відкрили 290 кримінальних справ за порушення виборчого процесу. Всього зафіксували близько тисячі адміністративних порушень.