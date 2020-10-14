ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Чернігівській області сталася стрілянина через агітаційний намет

Новость на русском → Бобровиця, Середа 14 жовтня 2020 17:13
У Чернігівській області сталася стрілянина через агітаційний намет Фото: на місці стрілянини (mvs.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

У центрі міста Бобровиця (Чернігівська область) сьогодні сталася стрілянина через агітаційний намет політичної партії. Невідомі пошкодили агітаційний намет, що переросло у бійку з застосуванням зброї.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

Як встановили правоохоронці, місцевий житель попросив агітаторку прибрати намет, але вона відмовилася та покликала керівника партійного осередку. Між чоловіками зав'язався конфлікт, в ході якого представник партії вистрелив із револьвера Флобера, поціливши у плече опонента.

Заяву до поліції написали обидва учасники конфлікту. Правоохоронці відкрили провадження за фактом умисного нанесення легкого тілесного ушкодження. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу або виправних робіт.

"У ході досудового розслідування діям кожного учасника конфлікту буде надана належна правова оцінка" - наголосили в МВС.

Фото: на місці стрілянини у Бобровиці (mvs.gov.ua)

Нагадаємо, нещодавно МВС запустило чат-бот для фіксації порушень під час місцевих виборів в Україні. За допомогою чат-боту українці зможуть сповістити правоохоронці про виявлене порушення.

Додамо, станом на 12 жовтня правоохоронці відкрили 290 кримінальних справ за порушення виборчого процесу. Всього зафіксували близько тисячі адміністративних порушень.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Місцеві вибори 2020 Черниговская область агитация Стрільба
Головне про вибори
Головне про вибори
Кандидати у мери
Кандидати у мери
Рейтинг кандидатів
Рейтинг кандидатів
Рейтинг партій
Рейтинг партій
Нові правила голосування
Нові правила голосування
Архів виборів Вибори 2019 Вибори 2015 Вибори 2014 Вибори 2012 Вибори 2010
NEWS
Степанов про покупку російської вакцини: немає предмету для дискусій
Дмитро Левицькийредактор стрічки новин Степанов про покупку російської вакцини: немає предмету для дискусій