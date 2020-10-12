В Україні відкрито 290 кримінальних справ через порушення виборчого процесу

В Україні за час виборчої кампанії відкрито 290 кримінальних справ через порушення виборчого процесу. Три з них - у неділю.

Про це повідомляє Національна поліція.

147 з кримінальних проваджень пов'язані з порушенням виборчого законодавства, 143 - з виборчим процесом. Найбільше кримінальних справ відкрито в Києві (35), Київській (27), Одеській (24) і Запорізькій областях (21).

Також за час виборчої кампанії зафіксовано 969 адміністративних порушень.

Раніше у Центральній виборчій комісії рекомендували пред'являти на виборчій дільниці для отримання бюлетеня паспорт у вигляді книжечки або ІD-карту. Паспорти з програми "Дія" краще не використовувати.

Також повідомлялося, що у багатьох обласних центрах діючі мери можуть переобратися на ще одну каденцію. Після загальнонаціональних виборів в українців відбулося розчарування в "нових облич" і зараз вони готові проголосувати за перевірених господарників.