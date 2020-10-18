Полиция открыла еще 18 уголовных дел из-за нарушений избирательного процесса

За минувшие сутки полиция открыла 18 уголовных дел из-за нарушений, связанных с избирательным процессом, который стартовал 5 сентября. В целом было открыто 406 уголовных дел.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Отмечается, что с 5 сентября территориальные органы Национальной полиции зарегистрировали 5400 сообщений, связанных с избирательным процессом.

"В ЕРДР внесены сведения о 406 уголовных правонарушениях: 198 - связаны с нарушением избирательного законодательства, 208 - связанных с избирательным процессом", - говорится в сообщении.

Также правоохранители составили 1306 административных протоколов за нарушения, связанные с избирательным процессом.

Напомним, ранее в Минздраве сообщили, как проголосовать на местных выборах 25 октября человеку, который находится на самоизоляции.

Кроме этого, ранее в ЦИК сообщали, что для голосования на выборах при себе необходимо иметь паспорт в виде книжечки или ID-карту.

Также РБК-Украина писало, что в Украину уже прибыли почти 70 международных наблюдателей.