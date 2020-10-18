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Поліція відкрила ще 18 кримінальних справ через порушення виборчого процесу

Новость на русском → Україна , Неділя 18 жовтня 2020 12:21
Поліція відкрила ще 18 кримінальних справ через порушення виборчого процесу Фото: поліція в Києві (РБК-Україна)
Автор: Максим Зайченко

За минулу добу поліція відкрила 18 кримінальних справ через порушення, пов'язані з виборчим процесом, який стартував 5 вересня. У цілому було відкрито 406 кримінальних справ.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

Зазначається, що з 5 вересня територіальні органи Національної поліції зареєстрували 5400 повідомлень, пов'язаних з виборчим процесом.

"ДО ЄРДР внесено відомості про 406 кримінальних правопорушення: 198 - пов'язані з порушенням виборчого законодавства, 208 - пов'язаних з виборчим процесом", - йдеться в повідомленні.

Також правоохоронці склали 1306 адміністративних протоколів за порушення, пов'язані з виборчим процесом.

Нагадаємо, раніше в МОЗ повідомили, як проголосувати на місцевих виборах 25 жовтня людині, який перебуває на самоізоляції.

Крім цього, раніше в ЦВК повідомляли, що для голосування на виборах при собі необхідно мати паспорт у вигляді книжечки або ID-карту.

Також РБК-Україна писало, що в Україну вже прибули майже 70 міжнародних спостерігачів.

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