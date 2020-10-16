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В Україну прибули майже 70 міжнародних спостерігачів

Новость на русском → Київ, П'ятниця 16 жовтня 2020 18:36
В Україну прибули майже 70 міжнародних спостерігачів Фото: виборча дільниця (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

В Україну почали прибувати міжнародні спостерігачі за місцевими виборами, які призначені на 25 жовтня 2020 року. Станом на сьогодні в Україну прибули майже 70 іноземних спостерігачів.

Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов у своєму Telegram-каналі.

За його словами, на сьогоднішньому засідання міжвідомчої робочої групи щодо проведення місцевих виборів представник Державної прикордонної служби повідомив про прибуття в країну вже 69 міжнародних спостерігачів.

Нагадаємо, станом на 8 жовтня Центральна виборча комісія зареєструвала понад 200 офіційних іноземних спостерігачів за місцевими виборами. Комісія зареєструвала спостерігачів від 3 іноземних держав та 6 міжнародних організацій.

Зазначимо, місцеві вибори відбудуться вже 25 жовтня. ЦВК пояснювала, як правильно заповнити виборчий бюлетень, щоб голос було зараховано.

Крім того, у ЦВК пояснювали, чи можна буде проголосувати з електронним паспортом у мобільному додатку "Дія".

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