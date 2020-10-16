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В Украину прибыли почти 70 международных наблюдателей

Новина українською → Киев, Пятница 16 октября 2020 18:36
В Украину прибыли почти 70 международных наблюдателей Фото: избирательный участок (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Украину начали прибывать международные наблюдатели за местными выборами, которые назначены на 25 октября 2020 года. По состоянию на сегодня в Украину прибыли почти 70 иностранных наблюдателей.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в своем Telegram-канале.

По его словам, на сегодняшнем заседании межведомственной рабочей группы относительно проведения местных выборов представитель Государственной пограничной службы сообщил о прибытии в страну уже 69 международных наблюдателей.

Напомним, по состоянию на 8 октября Центральная избирательная комиссия зарегистрировала более 200 официальных иностранных наблюдателей за местными выборами. Комиссия зарегистрировала наблюдателей от 3 иностранных государств и 6 международных организаций.

Отметим, местные выборы состоятся уже 25 октября. ЦИК объяснял, как правильно заполнить избирательный бюллетень, чтобы голос был зачтен.

Кроме того, в ЦИК объясняли, можно ли будет проголосовать с электронным паспортом в мобильном приложении "Дія".

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