ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

ЦИК аккредитовал более 200 иностранных наблюдателей на выборах

Новина українською → Киев, Четверг 08 октября 2020 21:14
ЦИК аккредитовал более 200 иностранных наблюдателей на выборах Фото: здание ЦИК (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Сегодня, 8 октября, аккредитовали 78 иностранных наблюдателей на местных выборах в Украине. В общем уже зарегистрировали 205 официальных иностранных наблюдателей.

Об этом сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

На сегодняшнем заседании Центризбирком предоставил аккредитацию 25 наблюдателям от общественного союза "Международное сообщество по правам человека" и 53 - от Европейской сети организаций по мониторингу выборов.

В целом Комиссия зарегистрировала 14 наблюдателей от трех иностранных государств и 191 наблюдателя от шести международных организаций.

Отметим, местные выборы в Украине состоятся 25 октября 2020 года. В этот же день пройдут довыборы в Верховную раду по 208 округу в Черниговской области.

Как писало РБК-Украина, в начале октября ЦИК аккредитовал 127 официальных иностранных наблюдателей на местных выборах.

Кроме того, Центризбирком утвердил формы протоколов территориальных избирательных комиссий об итогах голосования и результатах местных выборов.

Добавим, сегодня был опубликован свежий рейтинг политических партий.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Местные выборы 2020 Центральная избирательная комиссия наблюдатели Местные выборы
Главное о выборах
Главное о выборах
Кандидаты в мэры
Кандидаты в мэры
Рейтинг кандидатов
Рейтинг кандидатов
Рейтинг партий
Рейтинг партий
Новые правила голосования
Новые правила голосования
Архив выборов Выборы 2019 Выборы 2015 Выборы 2014 Выборы 2012 Выборы 2010
NEWS
Минздрав начал подготовку временных госпиталей для больных коронавирусом
Роман Тверденкоредактор ленты новостей Минздрав начал подготовку временных госпиталей для больных коронавирусом