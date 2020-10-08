ЦИК аккредитовал более 200 иностранных наблюдателей на выборах

Сегодня, 8 октября, аккредитовали 78 иностранных наблюдателей на местных выборах в Украине. В общем уже зарегистрировали 205 официальных иностранных наблюдателей.

Об этом сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

На сегодняшнем заседании Центризбирком предоставил аккредитацию 25 наблюдателям от общественного союза "Международное сообщество по правам человека" и 53 - от Европейской сети организаций по мониторингу выборов.

В целом Комиссия зарегистрировала 14 наблюдателей от трех иностранных государств и 191 наблюдателя от шести международных организаций.

Отметим, местные выборы в Украине состоятся 25 октября 2020 года. В этот же день пройдут довыборы в Верховную раду по 208 округу в Черниговской области.

Как писало РБК-Украина, в начале октября ЦИК аккредитовал 127 официальных иностранных наблюдателей на местных выборах.

Кроме того, Центризбирком утвердил формы протоколов территориальных избирательных комиссий об итогах голосования и результатах местных выборов.

Добавим, сегодня был опубликован свежий рейтинг политических партий.