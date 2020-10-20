Во Львовской области открыли дело по факту массового изменения места голосования

Во Львовской области полиция открыла дело по факту массового изменения места голосования. Правоохранители выявили, что некоторые украинцы массово меняют место голосования, выбирая избирательный участок в поселке Сходница.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области.

Заявления на смену места голосования подали по меньшей мере 62 человека.

По данному факту следователи Бориславского отделения полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст.158 (Предоставление ложных сведений в орган ведения Государственного реестра избирателей или иное несанкционированное вмешательство в работу Государственного реестра избирателей) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок пять лет.

Проводится досудебное расследование.

Напомним, за минувшие сутки полиция открыла 25 уголовных производств по факту нарушения избирательного процесса.

Кроме того, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", на местных выборах 25 октября больше всего голосов получат три парламентские партии. При этом рейтинг партий "Слуга народа", ОПЗЖ и "Европейская солидарность" практически сравнялся.

Добавим, что ситуация с коронавирусом в Украине может снизить явку на местных выборах на 20%.