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У Львівській області відкрили справу за фактом масової зміни місця голосування

Автор: РБК-Україна

У Львівській області поліція відкрила справу за фактом масової зміни місця голосування. Правоохоронці виявили, що деякі українці масово змінюють місце голосування, вибираючи виборчу дільницю у селищі Східниця.

Про це повідомляє прес-служба поліції Львівської області.

Заяви на зміну місця голосування подали щонайменше 62 людини.

За цим фактом слідчі Бориславського відділення поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 158 (Надання неправдивих відомостей до органу ведення Державного реєстру виборців, чи інше несанкціоноване втручання у роботу Державного реєстру виборців) Кримінального кодексу України.

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Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до чотирьох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк п'ять років.

Проводиться досудове розслідування.

Нагадаємо, за минулу добу поліція відкрила 25 кримінальних проваджень за фактом порушення виборчого процесу.

Крім того, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", на місцевих виборах 25 жовтня найбільше голосів отримають три парламентські партії. При цьому рейтинг партій "Слуга народу", ОПЗЖ і "Європейська солідарність" практично зрівнявся.

Додамо, що ситуація з коронавірусом в Україні може знизити явку на місцевих виборах на 20%.

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