Поліція відкрила 25 справ за добу через порушення виборчого процесу

З початку виборчої кампанії місцевих виборів в Україні поліція почала 448 кримінальних проваджень за фактом порушення виборчого процесу. З них 25 були відкриті протягом минулої доби.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Як повідомляється, із загальної кількості розпочатих кримінальних проваджень 217 - пов’язані з порушенням виборчого законодавства, 231 - пов’язані з виборчим процесом. Також було складено 1367 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень, пов’язаних з виборчим процесом.

Усього із 5 вересня територіальні органи Національної поліції зареєстрували 5 881 повідомлення, пов’язане із виборчим процесом. Найбільше з них були зафіксовані у Києві - 718, у Київській області - 598, та у Львівській області - 451.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", на місцевих виборах 25 жовтня найбільше голосів отримають три парламентські партії. При цьому рейтинг партій "Слуга народу", ОПЗЖ і "Європейська солідарність" практично зрівнявся.

Також повідомлялось, що ситуація з коронавірусом в Україні може знизити явку на місцевих виборах на 20%.