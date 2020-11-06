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Мэр Запорожья избран на второй срок

Автор: Роман Тверденко

Действующий мэр Запорожья Владимир Буряк избран на второй срок. Он выиграл местные выборы в один тур.

Об этом сообщает 061.ua со ссылкой на протокол Запорожского горизбиркома.

На выборах 25 октября Буряк набрал 59,9% или 101 765 голосов. В этом году он баллотировался вместе со своей партией "Єднання", а в 2015-м - от "Оппозиционного блока".

Второе место на выборах мэра занял кандидат от "Европейской солидарности" Валерий Прозапас, набрав 11,4% или 19 402 голосов. Немного меньше него набрал кандидат от "Слуги народа" Виталий Тишечко - 11,3% или 19 334 голоса.

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Сегодня также стало известно, что в Киеве мэром переизбран Виталий Кличко, набрав более 50% голосов.

Также сообщалось, что второй тур местных выборов уже назначен в 16 украинских городах. Даты проведения повторного голосования подтвердили в Центральной избирательной комиссии.

Кроме этого, Центральная избирательная комиссия признала результаты выборов в 585 местных советах в 24 регионах Украины. Всего были избраны 13 323 депутата.

РБК-Украина писало, что главными победителями на этих выборах стали местные партии и партии мэров.

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