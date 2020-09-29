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В мэры Харькова зарегистрировали 15 кандидатов: список

Автор: Игорь Литвиненко

На должность мэра Харькова претендуют 15 кандидатов. Решение об их регистрации накануне приняла территориальная избирательная комиссия Харькова.

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Соответствующее постановление опубликовано на сайте избиркома.

Так, кандидатами в мэры Харькова зарегистрированы:

  • Алексей Кучер (от партии "Слуга народа");
  • Геннадий Кернес ("Блок Кернеса - Успешный Харьков");
  • Георгий Лаговский ("УДАР");
  • Олег Абрамичев ("Европейская солидарность");
  • Никита Соловьев ("Демократическая сокира");
  • Ирина Денисова ("За майбутнє");
  • Сергей Кушнарев ("Победа Пальчевского");
  • Игорь Приходько ("Батькивщина");
  • Александра Нарижна ("Голос");
  • Александр Фельдман ("Оппозиционная платформа - За життя");
  • Игорь Черняк ("Блок Светличной "Вместе");
  • Валерий Безлепкин (самовыдвиженец);
  • Михаил Добкин (самовыдвиженец);
  • Наталья Пилипенко (самовыдвиженец);
  • Денис Ярославский (самовыдвиженец).

Ранее сообщалось, что Кернеса выдвинули в мэры Харькова, несмотря на то, что сейчас он в Германии проходит лечение от коронавируса. В его окружении говорят, что состояние Кернеса значительно улучшилось.

Напомним, срок подачи документов для регистрации кандидатами на местных выборах завершился еще 24 сентября.

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