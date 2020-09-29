В мэры Харькова зарегистрировали 15 кандидатов: список

Соответствующее постановление опубликовано на сайте избиркома.
Так, кандидатами в мэры Харькова зарегистрированы:
Алексей Кучер (от партии "Слуга народа");
Геннадий Кернес ("Блок Кернеса - Успешный Харьков");
Георгий Лаговский ("УДАР");
Олег Абрамичев ("Европейская солидарность");
Никита Соловьев ("Демократическая сокира");
Ирина Денисова ("За майбутнє");
Сергей Кушнарев ("Победа Пальчевского");
Игорь Приходько ("Батькивщина");
Александра Нарижна ("Голос");
Александр Фельдман ("Оппозиционная платформа - За життя");
Игорь Черняк ("Блок Светличной "Вместе");
Валерий Безлепкин (самовыдвиженец);
Михаил Добкин (самовыдвиженец);
Наталья Пилипенко (самовыдвиженец);
Денис Ярославский (самовыдвиженец).
Ранее сообщалось, что Кернеса выдвинули в мэры Харькова, несмотря на то, что сейчас он в Германии проходит лечение от коронавируса. В его окружении говорят, что состояние Кернеса значительно улучшилось.