В мэры Харькова зарегистрировали 15 кандидатов: список

На должность мэра Харькова претендуют 15 кандидатов. Решение об их регистрации накануне приняла территориальная избирательная комиссия Харькова.

Соответствующее постановление опубликовано на сайте избиркома.

Так, кандидатами в мэры Харькова зарегистрированы:

Алексей Кучер (от партии "Слуга народа");

Геннадий Кернес ("Блок Кернеса - Успешный Харьков");

Георгий Лаговский ("УДАР");

Олег Абрамичев ("Европейская солидарность");

Никита Соловьев ("Демократическая сокира");

Ирина Денисова ("За майбутнє");

Сергей Кушнарев ("Победа Пальчевского");

Игорь Приходько ("Батькивщина");

Александра Нарижна ("Голос");

Александр Фельдман ("Оппозиционная платформа - За життя");

Игорь Черняк ("Блок Светличной "Вместе");

Валерий Безлепкин (самовыдвиженец);

Михаил Добкин (самовыдвиженец);

Наталья Пилипенко (самовыдвиженец);

Денис Ярославский (самовыдвиженец).

Ранее сообщалось, что Кернеса выдвинули в мэры Харькова, несмотря на то, что сейчас он в Германии проходит лечение от коронавируса. В его окружении говорят, что состояние Кернеса значительно улучшилось.

Напомним, срок подачи документов для регистрации кандидатами на местных выборах завершился еще 24 сентября.