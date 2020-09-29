В мери Харкова зареєстрували 15 кандидатів: список
На посаду мера Харкова претендують 15 кандидатів. Рішення про їх реєстрацію напередодні ухвалила територіальна виборча комісія Харкова.
Відповідна постанова опублікована на сайті виборчкому.
Так, кандидатами в мери Харкова зареєстровані:
- Олексій Кучер (від партії "Слуга народу");
- Геннадій Кернес ("Блок Кернеса - Успішний Харків");
- Георгій Лаговський ("УДАР");
- Олег Абрамичев ("Європейська солідарність");
- Микита Соловйов ("Демократична сокира");
- Ірина Денисова ("За майбутнє");
- Сергій Кушнарьов ("Перемога Пальчевського");
- Ігор Приходько ("Батьківщина");
- Олександра Нарижна ("Голос");
- Олександр Фельдман ("Опозиційна платформа - За життя");
- Ігор Черняк ("Блок Світличної "Разом");
- Валерій Безлепкін (самовисуванець);
- Михайло Добкін (самовисуванець);
- Наталія Пилипенко (самовисуванець);
- Денис Ярославський (самовисуванець)
Раніше повідомлялося, що Кернеса висунули в мери Харкова, попри те, що зараз він у Німеччині проходить лікування від коронавірусу. У його оточенні кажуть, що стан Кернеса значно покращився.
Нагадаємо, термін подачі документів для реєстрації кандидатами на місцевих виборах завершився ще 24 вересня.