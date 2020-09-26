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В мэры Киева зарегистрировали 13 кандидатов

Автор: Игорь Литвиненко

Киевская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала еще пятерых кандидатов на должность мэра Киева. Всего на должность главы горсовета претендуют 13 кандидатов.

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Соответствующие постановления обнародовала Киевская городская избирательная комиссия.

Так, 25 сентября Киевский теризбирком зарегистрировал кандидатами:

  • Николая Томенко ("Родная страна");
  • Сергея Гусовского ("За майбутнє");
  • Юрия Левченко ("Народовластие");
  • Александра Омельченко ("Единство");
  • Александра Попова ("Оппозиционная платформа - За життя").

Также комиссия отказала в регистрации Игорю Писарцу. Причиной стало отсутствие документа о денежном залоге.

Напомним, ранее в качестве кандидатов были зарегистрированы 8 кандидатов:

  • Диана Гранцева (самовыдвиженка);
  • Сергей Притула ("Голос");
  • Егор Фирсов ("Экологическая альтернатива");
  • Алексей Кучеренко ("Батькивщина");
  • Андрей Пальчевский ("Победа Пальчевского");
  • Михаил Поживанов ("Радикальная партия");
  • Ирина Верещук ("Слуга народа");
  • Виталий Кличко ("УДАР").

Напомним, 24 сентября завершился срок, когда желающие могли подать свои документы для регистрации кандидатами на местных выборах.

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