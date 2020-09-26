В мэры Киева зарегистрировали 13 кандидатов

Киевская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала еще пятерых кандидатов на должность мэра Киева. Всего на должность главы горсовета претендуют 13 кандидатов.
Соответствующие постановления обнародовала Киевская городская избирательная комиссия.
Так, 25 сентября Киевский теризбирком зарегистрировал кандидатами:
Также комиссия отказала в регистрации Игорю Писарцу. Причиной стало отсутствие документа о денежном залоге.
Напомним, ранее в качестве кандидатов были зарегистрированы 8 кандидатов:
Напомним, 24 сентября завершился срок, когда желающие могли подать свои документы для регистрации кандидатами на местных выборах.