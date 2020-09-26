RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавирус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

В мери Києва зареєстрували 13 кандидатів

Автор: Игорь Литвиненко

Київська територіальна виборча комісія зареєструвала ще п'ятьох кандидатів на посаду мера Києва. Всього на посаду голови міськради претендують 13 кандидатів.

Популярні новини

Відповідні постанови оприлюднила Київська міська виборча комісія.

Так, 25 вересня Київський тервиборчком зареєстрував кандидатами:

  • Миколу Томенка ("Рідна країна");
  • Сергія Гусовського ("За майбутнє");
  • Юрія Левченка ("Народовладдя");
  • Олександра Омельченка ("Єдність");
  • Олександра Попова ("Опозиційна платформа - За життя").

Також комісія відмовила в реєстрації Ігорю Писарцу. Причиною стала відсутність документа про грошову заставу.

Нагадаємо, раніше в якості кандидатів було зареєстровано 8 кандидатів:

  • Діана Гранцева (самовисуванка);
  • Сергій Притула ("Голос");
  • Єгор Фірсов ("Екологічна альтернатива");
  • Олексій Кучеренко ("Батьківщина");
  • Андрій Пальчевський ("Перемога Пальчевського");
  • Михайло Поживанов ("Радикальна партія");
  • Ірина Верещук ("Слуга народу");
  • Віталій Кличко ("УДАР")

Нагадаємо, 24 вересня завершився термін, коли бажаючі могли подати свої документи для реєстрації кандидатами на місцевих виборах.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України КиївмэрМісцеві вибори