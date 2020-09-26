В мери Києва зареєстрували 13 кандидатів

Київська територіальна виборча комісія зареєструвала ще п'ятьох кандидатів на посаду мера Києва. Всього на посаду голови міськради претендують 13 кандидатів.
Відповідні постанови оприлюднила Київська міська виборча комісія.
Так, 25 вересня Київський тервиборчком зареєстрував кандидатами:
Також комісія відмовила в реєстрації Ігорю Писарцу. Причиною стала відсутність документа про грошову заставу.
Нагадаємо, раніше в якості кандидатів було зареєстровано 8 кандидатів:
Нагадаємо, 24 вересня завершився термін, коли бажаючі могли подати свої документи для реєстрації кандидатами на місцевих виборах.