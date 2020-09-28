В мэры Киева зарегистрировали еще четверых кандидатов

Территориальная избирательная комиссия зарегистрировала еще четверых кандидатов на должность мэра Киева. Таким образом, по состоянию на 28 сентября на кресло мэра претендуют уже 17 кандидатов.

Соответствующие постановления обнародовала Киевская городская избирательная комиссия.

Так, в качестве кандидатов были зарегистрированы:

Виктор Петрук (от партии "Гражданское движение "Хвиля");

Игорь Смешко ("Сила и честь");

Максим Гольдарба (самовыдвиженец);

Сергей Шахов ("Наш край").

Ранее кандидатами были зарегистрированы:

Николай Томенко ("Родная страна");

Сергей Гусовский ("За майбутнє");

Юрий Левченко ("Народовластие");

Александр Омельченко ("Единство");

Александр Попов ("Оппозиционная платформа - За життя");

Диана Гранцева (самовыдвиженка);

Сергей Притула ("Голос");

Егор Фирсов ("Экологическая альтернатива");

Алексей Кучеренко ("Батькивщина");

Андрей Пальчевский ("Победа Пальчевского");

Михаил Поживанов ("Радикальная партия");

Ирина Верещук ("Слуга народа");

Виталий Кличко ("УДАР").

Напомним, срок подачи документов для регистрации кандидатами на местных выборах завершился еще 24 сентября.

Также РБК-Украина писало, что Харьковский теризбирком зарегистрировал Геннадия Кернеса и еще 14 кандидатов в мэры Харькова.