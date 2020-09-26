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В мэры Киева зарегистрировали 13 кандидатов

Новина українською → Киев, Суббота 26 сентября 2020 14:19
В мэры Киева зарегистрировали 13 кандидатов Фото: Киевский горсовет (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Киевская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала еще пятерых кандидатов на должность мэра Киева. Всего на должность главы горсовета претендуют 13 кандидатов.

Соответствующие постановления обнародовала Киевская городская избирательная комиссия.

Так, 25 сентября Киевский теризбирком зарегистрировал кандидатами:

  • Николая Томенко ("Родная страна");
  • Сергея Гусовского ("За майбутнє");
  • Юрия Левченко ("Народовластие");
  • Александра Омельченко ("Единство");
  • Александра Попова ("Оппозиционная платформа - За життя").

Также комиссия отказала в регистрации Игорю Писарцу. Причиной стало отсутствие документа о денежном залоге.

Напомним, ранее в качестве кандидатов были зарегистрированы 8 кандидатов:

  • Диана Гранцева (самовыдвиженка);
  • Сергей Притула ("Голос");
  • Егор Фирсов ("Экологическая альтернатива");
  • Алексей Кучеренко ("Батькивщина");
  • Андрей Пальчевский ("Победа Пальчевского");
  • Михаил Поживанов ("Радикальная партия");
  • Ирина Верещук ("Слуга народа");
  • Виталий Кличко ("УДАР").

Напомним, 24 сентября завершился срок, когда желающие могли подать свои документы для регистрации кандидатами на местных выборах.

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