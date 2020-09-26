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В мери Києва зареєстрували 13 кандидатів

Новость на русском → Київ, Субота 26 вересня 2020 14:19
В мери Києва зареєстрували 13 кандидатів Фото: Київська міськрада (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Київська територіальна виборча комісія зареєструвала ще п'ятьох кандидатів на посаду мера Києва. Всього на посаду голови міськради претендують 13 кандидатів.

Відповідні постанови оприлюднила Київська міська виборча комісія.

Так, 25 вересня Київський тервиборчком зареєстрував кандидатами:

  • Миколу Томенка ("Рідна країна");
  • Сергія Гусовського ("За майбутнє");
  • Юрія Левченка ("Народовладдя");
  • Олександра Омельченка ("Єдність");
  • Олександра Попова ("Опозиційна платформа - За життя").

Також комісія відмовила в реєстрації Ігорю Писарцу. Причиною стала відсутність документа про грошову заставу.

Нагадаємо, раніше в якості кандидатів було зареєстровано 8 кандидатів:

  • Діана Гранцева (самовисуванка);
  • Сергій Притула ("Голос");
  • Єгор Фірсов ("Екологічна альтернатива");
  • Олексій Кучеренко ("Батьківщина");
  • Андрій Пальчевський ("Перемога Пальчевського");
  • Михайло Поживанов ("Радикальна партія");
  • Ірина Верещук ("Слуга народу");
  • Віталій Кличко ("УДАР")

Нагадаємо, 24 вересня завершився термін, коли бажаючі могли подати свої документи для реєстрації кандидатами на місцевих виборах.

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