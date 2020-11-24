Местные выборы: Черновицкой ОГА дополнительно выделили почти 3,6 млн гривен

На повторное голосование на местных выборах Черновицкой облгосадминистрации дополнительно выделили почти 3,6 млн гривен. Такое решение приняла Центральная избирательная комиссия.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

В ходе заседания комиссия утвердила дополнительное распределение субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на подготовку и проведение повторного голосования 29 ноября.

"Указанным решением дополнительно средства выделены Черновицкой ОГА в сумме 3 млн 594 тыс. 300 гривен", - говорится в сообщении.

Напомним, в гражданской сети ОПОРА рассказали, что наибольшее количество нарушений на местных выборах 22 ноября было зафиксировано в Днепре. Всего во время второго тура местных выборов поступило 407 обращений о нарушении избирательного процесса.

Как писало РБК-Украина, во время второго тура выборов мэров 11 городов Украины полиция зарегистрировала 407 заявлений и сообщений о нарушениях, а после их проверки - открыла 11 уголовных дел.

Отметим, явка избирателей на голосовании 22 ноября на момент окончания голосования составила 29,53%.