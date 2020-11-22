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Полиция возбудила 11 дел во время второго тура выборов мэров

Новина українською → Украина, Воскресенье 22 ноября 2020 22:01
Полиция возбудила 11 дел во время второго тура выборов мэров Фото: местные выборы (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Во время второго тура выборов мэров 11 городов Украины полиция зарегистрировала 407 заявлений и сообщений о нарушениях. После их проверки правоохранители возбудили 11 уголовных дел.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Больше всего нарушений зарегистрировали в Днепропетровской области - 206. За ней идут Львовская (46), Полтавская (41) и Ровенская (34 нарушения) области.

Правоохранители возбудили 5 дел по ст. 158-3 (Фальсификация, подделка, похищение, повреждение или уничтожение избирательной документации) во Львовской и Днепропетровской областях, 2 дела по ст. 160 (Подкуп избирателя) в Днепропетровской и Ровенской областях и еще четыре дела по статьям:

  • 158-1 (Незаконное использование избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования) в Закарпатской области;
  • 159 (Нарушение тайны голосования) в Днепропетровской области;
  • 296 (Хулиганство) в Полтавской области;
  • 358 (Подделка документов, печатей, штампов и бланков) во Львовской области.

Кроме того, полиция составила 10 админпротоколов в Днепропетровской, Львовской, Донецкой, Полтавской и Николаевской областях. Шесть из них составили за повреждение, сокрытие или уничтожение своего избирательного бюллетеня.

Напомним, во Львове полиция возбудила уголовные дела против трех членов УИК, которые досрочно подписали протоколы о результатах голосования.

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