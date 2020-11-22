Поліція порушила 11 справ під час другого туру виборів мерів
Під час другого туру виборів мерів 11 міст України поліція зареєструвала 407 заяв та повідомлень про порушення. Після їх перевірки правоохоронці порушили 11 кримінальних справ.
Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.
Найбільше порушень зареєстрували у Дніпропетровській області - 206. За нею йдуть Львівська (46), Полтавська (41) та Рівненська (34 порушення) області.
Правоохоронці порушили 5 справ за ст. 158-3 (Фальсифікація, підроблення, викрадення, пошкодження або знищення виборчої документації) у Львівській та Дніпропетровській областях, 2 справи за ст. 160 (Підкуп виборця) у Дніпропетровській та Рівненській областях та ще чотири справи за статтями:
- 158-1 (Незаконне використання виборчого бюлетеня, бюлетеня для голосування) у Закарпатській області;
- 159 (Порушення таємниці голосування) у Дніпропетровській області;
- 296 (Хуліганство) у Полтавській області;
- 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків) у Львівській області.
Крім того, поліція склала 10 адмінпротоколів у Дніпропетровській, Львівській, Донецькій, Полтавській та Миколаївській областях. Шість з них склали за пошкодження, приховування чи знищення свого виборчого бюлетеня.
Нагадаємо, у Львові поліція порушила кримінальні справи проти членів трьох ДВК, які дочасно підписали протоколи про результати голосування.