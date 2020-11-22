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Дочасне підписання протоколів: у Львові порушили справи проти членів ДВК

Новость на русском → Львів, Неділя 22 листопада 2020 21:06
Дочасне підписання протоколів: у Львові порушили справи проти членів ДВК Фото: поліція (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

У Львові поліція порушила кримінальні справи щодо членів трьох дільничних комісій. Вони підписали протоколи про підрахунок голосів до завершення волевиявлення у другому турі виборів мера.

Про це повідомляє поліція Львівської області.

Правоохоронці відкрили три провадження за ч.4 ст.158-3 Кримінального кодексу України щодо членів однієї ДВК у Личаківському та двох ДВК в Сихівському районах Львова. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 10 років.

Зараз поліція проводить досудові розслідування за цими фактами. Правоохоронці встановлюють всі обставини.

Нагадаємо, сьогодні спостерігачі ОПОРИ зафіксували порушення на виборчих дільницях у Львові. Спостерігачі виявили, що члени трьох ДВК підписали протоколи до їх остаточного заповнення.

Як писало РБК-Україна, програма "Свобода слова Савіка Шустера" опублікувала екзит-пол місцевих виборів у Львові. Його результати свідчать про те, що Садовий залишиться мером Львова.

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