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В ОПОРЕ назвали город с наибольшим количеством нарушений на выборах

Новина українською → Днепр, Понедельник 23 ноября 2020 14:11
В ОПОРЕ назвали город с наибольшим количеством нарушений на выборах Фото: Ольга Айвазовская (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Глава гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская заявила, что наибольшее количество нарушений на местных выборах 22 ноября было зафиксировано в Днепре. Всего во время второго тура местных выборов поступило 407 обращений о нарушении избирательного процесса.

Об этом она рассказала в ходе брифинга.

В целом ОПОРА зафиксировала 275 инцидентов, связанных с организацией проведения выборов.

По словам главы организации, Нацполиция по состоянию на 20:00 получила 407 заявлений и сообщений, среди которых большая часть - от наблюдателей ОПОРЫ, о нарушениях, которые имеют отношение к избирательным процедурам.

"Так же как наши данные, они коррелируются с данными Национальной полиции, наибольшее количество обращений, заявлений, нарушений было зафиксировано в городе Днепр. По данным полиции, 206 из 407 - фактически половина от всех поступивших в органы правопорядка", - подчеркнула Айвазовская.

На втором месте - Львовская область, где проходили выборы в двух объединенных территориальных общинах. Там всего поступило 46 сообщений о нарушениях.

По словам главы ОПОРЫ, больше всего нарушений касалось фотографирования избирательного бюллетеня: полиция задокументировала 177 таких инцидентов.

Данные наблюдателей гласят, что такие нарушения совершили более чем 13% избирательных участков. И больше всего таких участков - в Днепре.

Напомним, во время второго тура выборов мэров 11 городов Украины полиция зарегистрировала 407 заявлений и сообщений о нарушениях, а после их проверки - открыла 11 уголовных дел.

Как писало РБК-Украина, явка избирателей на голосовании 22 ноября на момент окончания голосования составила 29,53%.

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