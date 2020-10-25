На выборах мэра Днепра лидирует Филатов, - экзит-пол

В воскресенье, 25 октября, объявили результаты экзит-пола на выборах в Днепре. Лидирует действующий глава горсовета Борис Филатов с результатом в 44,47%.

Об этом свидетельствуют данные экзит-полла по заказу телеканала "Украина 24" и программы "Свобода слова Савика Шустера".

На пост главы города в этом году претендуют действующий мэр Борис Филатов от партии "Пропозиція", Александр Вилкул от Блока Вилкула "Украинская перспектива", Загид Краснов от "Гражданской силы", Сергей Рыженко от "Слуги народа", Сергей Никитин от ОПЗЖ.

На втором месте оказался Краснов с результатом в 14,44%, на третьем - Вилкул с 11,27%. Кроме того, у Рыженко 10,6%, а у Никитина - 8,81%.

Ранее в комментарии РБК-Украина Филатов заявил, что рассчитывает победить уже в первом туре. Однако результаты экзит-пола гласят, что будет второй тур выборов городского главы.

В горсовет Днепра, согласно данным экзит-пола, точно проходят такие политические силы:

"Пропозиція" - 28,33%;

ОПЗЖ - 17,15%;

"Слуга народа" - 15,21%;

"Громадська сила" - 10,44%;

"Европейская солидарность" - 7,50%;

Блок Вилкула "Украинская перспектива" - 5,24%.

Также шансы на попадание есть у "Партии Шария", которая набирает 4,41%.

Отметим, что в Днепре открыли дело из-за возможного подкупа избирателей кандидатом в мэры Красновым.

Напомним, Министерство внутренних дел с 21 октября перешло на усиленный режим работы в связи с проведением местных выборов.

По данным опроса Социологической группы "Рейтинг", вторая волна коронавируса может снизить явку на местных выборах в Украине.