Местные выборы в Харькове: что нужно знать

Жители Харькова уже на этих выходных определят, кто станет властью в городе на следующие пять лет. На избирательных участках в воскресенье 25 октября харьковчане проголосуют за мэра и городской совет. При этом депутатов будут выбирать по новым правилам: голосовать нужно не только за партию, но и за конкретного кандидата в ее списке. Подробнее о выборах в Харькове – в материале РБК-Украина.

Кандидаты в мэры Харькова

На должность харьковского градоначальника в конечном итоге баллотируются 14 претендентов. За это кресло планировал также побороться бывший глава местной ОГА и экс-нардеп Михаил Добкин, но в начала октября он снял свою кандидатуру с выборов.

Геннадий Кернес – Харьковский городской голова с 2010 года. На третий срок его выдвинула партия "Блок Кернеса – Успешный Харьков". Мэр фактически выпал из активной фазы избирательной кампании из-за COVID-19. 17 сентября он был госпитализирован в берлинскую клинику "Шарите" и до сих пор не появлялся на публике.

Геннадий Кернес (РБК-Украина)

Александр Фельдман – народный депутат от "Оппозиционного блока – За життя". От этой же партии баллотируется на пост харьковского мэра. Почетный президент концерна АВЭК, который контролирует крупнейший рынок "Барабашово". Основатель благотворительного фонда своего имени.

Александр Фельдман (facebook.com/pochta.feldman)

Алексей Кучер – руководитель Харьковской областной госадминистрации (с ноября 2019 года). До прихода на эту должность был народным депутатом от "Слуги народа", в парламент пришел из адвокатуры. Сейчас же при поддержке президентской партии Кучер претендует на кресло городского головы Харькова.

Алексей Кучер (facebook.com/olexiykucher.kh)

Игорь Черняк – депутат действующего созыва местного горсовета, адвокат и один из основателей "Харьковского антикоррупционного центра". Его кандидатуру на выборы мэра выдвинул "Блок Юлии Светличной "Разом". Лидер этой партии – предшественница Кучера на посту главы Харьковской ОГА, внефракционный нардеп Юлия Светличная.

Игорь Черняк (facebook.com/igor.cherniak.121)

Олег Абрамичев – известный волонтер (позывной "Пиротехник"), один из основателей "Благотворительного фонда Сергея Жадана. Возглавляет городскую партийную организацию "Европейской солидарности". От этой политсилы Абрамичев и идет в мэры Харькова.

Олег Абрамичев (facebook.com/abramychevjleg)

На место городского головы также претендуют:

Архитектор-урбанист, проректор частного института "Харьковская школа архитектуры" Александра Нарыжная ("Голос").

("Голос"). Юрист и общественный активист Никита Соловьев ("Демократична сокира").

("Демократична сокира"). Бывший глава Краснокутской РГА и экс-депутат Харьковского городского совета Сергей Кушнарев ("Перемога Пальчевского")

("Перемога Пальчевского") Бывший начальник Голосеевского в городе Киеве, а затем Обуховского райотдела полиции Денис Ярославский .

. Генеральный директор олимпийского учебно-спортивного центра "Акварена" Игорь Приходько ("Батькивщина").

("Батькивщина"). Предприниматель с рынка "Барабашово" и глава местного профсоюза Ирина Денисова ("За майбутнє").

("За майбутнє"). В прошлом руководитель "Харьковгоргаза" и коммерческий директор "Запорожьеоблэнерго" Валерий Безлепкин.

Временно безработная, глава совета украинского объединения "Гардемарины" Наталья Пилипенко .

. Президент Украинской федерации бразильского джиу-джитсу и депутат Харьковского горсовета Георгий Лаговский (УДАР).

Кто намерен зайти в горсовет

За сотню мест в Харьковском горсовете на выборах 2020 года сражаются 16 партий. Среди них как парламентские политсилы, так и сугубо местные проекты.

"Блок Кернеса – Успешный Харьков" на выборы ведет сам мэр города. С ним пошел его первый заместитель Игорь Терехов, который в последние годы представляет Кернеса на публичных мероприятиях. В команду также вошли секретарь горсовета Александр Новак и управляющая делами Татьяна Чечетова-Терашвили.

Первым номером в списке ОПЗЖ выступил нардеп Александр Фельдман. Среди кандидатов бывший соратник Кернеса по горсовету – Андрей Лесик, которого исключили из фракции за "георгиевскую ленту", и его судья – Денис Невядомский. В списке также конкурент мэра на выборах 2015 года, адвокат Анатолий Родзинский, на которого тогда было совершено покушение.

"Слуга народа" идет в горсовет во главе с руководителем Харьковской ОГА Алексеем Кучером. В первой пятерке гендиректор "Турбоатома" Виктор Субботин. На "город" также выдвинули советницу Кучера Викторию Алексейчук и начальницу его патронатной службы Ренату Казанскую.

Блок "Юлии Светличной "Разом" на выборы ведет сама нардеп и бывшая глава ХОГА Светличная. В "топе" списка также кандидат в мэры от этой политсилы – Игорь Черняк, его коллега по "Харьковскому антикоррупционному центру" Дмитрий Булах и проректор университета имени Каразина Анатолий Бабичев.

В гонку за места в горсовете от "Европейской солидарности" включились кандидат в мэры, волонтер Олег Абрамичев, основатель "Союза ветеранов АТО" Юрий Корсунов, ветеран и один из создателей "Федерации ножевого боя Украины" Игорь Пушкарев. С ними идут волонтерки Екатерина Малбиева и Алла Ройтблат.

Список "За майбутнє" в Харькове на выборах возглавляет гендиректор концерна АВЭК, соратник Фельдмана – Андрей Винаков.

Безопасность на местных выборах в Харькове

С понедельника, 19 октября, Харьков попал в "красную зону". Однако выборы в городе пройдут так же как и в остальных регионах Украины, карантинные ограничения на избирательных участках везде одинаковы. На входе гражданам будут измерять температуру, нужно обязательно надеть маску и соблюдать дистанцию минимум в один метр – для этого в помещение нанесут разметку и разрешат заходить не больше чем по три человека на один стол для выдачи бюллетеней. На участках будут проводить дезинфекцию раз в два часа, и влажную уборку – раз в четыре. На выборы рекомендуют приходить без детей и пользоваться личной ручкой для голосования.

Напомним, что в этом году местные выборы в Украине пройдут по новым правилам.