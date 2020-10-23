Місцеві вибори в Харкові: що потрібно знати

Мешканці Харкова вже на цих вихідних визначать, хто стане владою в місті на наступні п'ять років. На виборчих дільницях у неділю 25 жовтня харків'яни проголосують за мера і міську раду. При цьому депутатів обиратимуть за новими правилами: голосувати треба не тільки за партію, але і за конкретного кандидата в її списку. Детальніше про вибори в Харкові – в матеріалі РБК-Україна.

Кандидати в мери Харкова

На посаду харківського градоначальника в кінцевому підсумку балотуються 14 претендентів. За це крісло планував також поборотися колишній голова місцевої ОДА та екс-нардеп Михайло Добкін, але в початку жовтня він зняв свою кандидатуру з виборів.

Геннадій Кернес – Харківський міський голова з 2010 року. На третій термін його висунула партія "Блок Кернеса – Успішний Харків". Мер фактично випав з активної фази виборчої кампанії через COVID-19. 17 вересня він був госпіталізований в берлінську клініку "Шаріте" і досі не з'являвся на публіці.

Геннадій Кернес (РБК-Україна)

Олександр Фельдман – народний депутат від "Опозиційного блоку – За життя". Від цієї ж партії балотується на посаду харківського мера. Почесний президент концерну АВЕК, який контролює найбільший ринок "Барабашово". Засновник благодійного фонду свого імені.

Олександр Фельдман (facebook.com/pochta.feldman)

Олексій Кучер – керівник Харківської обласної держадміністрації (з листопада 2019 року). До приходу на цю посаду був народним депутатом від "Слуги народу", в парламент прийшов з адвокатури. Зараз же при підтримці президентської партії Кучер претендує на крісло міського голови Харкова.

Олексій Кучер (facebook.com/olexiykucher.kh)

Ігор Черняк – депутат діючого скликання місцевої міськради, адвокат і один з засновників "Харківського антикорупційного центру". Його кандидатуру на вибори мера висунув "Блок Юлії Світличної "Разом". Лідер цієї партії – попередниця Кучера на посаді голови Харківської ОДА, позафракційний нардеп Світлична Юлія.

Ігор Черняк (facebook.com/igor.cherniak.121)

Олег Абрамічев – відомий волонтер (позивний "Піротехнік"), один із засновників Благодійного фонду Сергія Жадана. Очолює міську партійну організацію "Європейської солідарності". Від цієї політсили Абрамічев і йде в мери Харкова.

Олег Абрамічев (facebook.com/abramychevjleg)

На місце міського голови також претендують:

Архітектор-урбаніст, проректор приватного інституту "Харківська школа архітектури" Олександра Нарижна ("Голос").

("Голос"). Юрист і громадський активіст Микита Соловйов ("Демократична сокира").

("Демократична сокира"). Колишній голова Краснокутської РДА та екс-депутат Харківської міської ради Сергій Кушнарьов ("Перемога Пальчевського")

("Перемога Пальчевського") Колишній начальник Голосіївського в місті Києві, а потім Обухівського райвідділу поліції Денис Ярославський .

. Генеральний директор олімпійського учбово-спортивного центру "Акварена" Ігор Приходько ("Батьківщина").

("Батьківщина"). Підприємець з ринку "Барабашово" і голова місцевоі профспілки Ірина Денисова ("За майбутнє").

("За майбутнє"). У минулому керівник "Харківміськгазу" і комерційний директор "Запоріжжяобленерго" Валерій Безлєпкін.

Тимчасово безробітна, голова ради українського об'єднання "Гардемарини" Наталія Пилипенко .

. Президент Української федерації бразильського джиу-джитсу і депутат Харківської міськради Георгій Лаговський (УДАР).

Хто має намір зайти у міськради

За сотню місць у Харківській міськраді на виборах 2020 року борються 16 партій. Серед них як парламентські політсили, так і суто місцеві проекти.

"Блок Кернеса – Успішний Харків" на вибори веде сам мер міста. З ним пішов його перший заступник Ігор Терехов, який в останні роки представляє Кернеса на публічних заходах. У команду також увійшли секретар міськради Олександр Новак і керуюча справами Тетяна Чечетова-Терашвілі.

Першим номером у списку ОПЗЖ виступив нардеп Олександр Фельдман. Серед кандидатів колишній соратник Кернеса з міськради Андрій Лесик, якого виключили з фракції за "георгіївську стрічку", і його суддя – Денис Невядомський. У списку також конкурент мера на виборах 2015 року, адвокат Анатолій Родзинський, на якого тоді було скоєно замах.

"Слуга народу" йде у міськрада на чолі з керівником Харківської ОДА Олексієм Кучером. У першій п'ятірці гендиректор "Турбоатому" Віктор Суботін. На "місто" також висунули радницю Кучера Вікторію Алексейчук і начальницю його патронатної служби Ренату Казанську.

Блок "Юлії Світличної "Разом" на вибори веде сама нардеп і колишній голова ХОДА Світлична. В "топі" списку також кандидат у мери від цієї політсили – Ігор Черняк, його колега по "Харківському антикорупційного центру" Дмитро Булах і проректор університету імені Каразіна Анатолій Бабічев.

В гонку за місця в міськраді від "Європейської солідарності" включилися кандидат в мери, волонтер Олег Абрамічев, засновник "Союзу ветеранів АТО" Юрій Корсунов, ветеран і один з творців "Федерації ножового бою України" Ігор Пушкарьов. З ними йдуть волонтерки Катерина Малбиева і Алла Ройтблат.

Список "За майбутнє" у Харкові на виборах очолює генеральний директор концерну АВЕК, соратник Фельдмана – Андрій Винаков.

Безпека на місцевих виборах у Харкові

З понеділка, 19 жовтня, Харків потрапив в "червону зону". Однак вибори в місті пройдуть так само як і в інших регіонах України, карантинні обмеження на виборчих дільницях скрізь однакові. На вході громадянам будуть вимірювати температуру, потрібно обов'язково надіти маску і дотримуватися дистанції мінімум один метр – для цього в приміщення нанесуть розмітку і дозволять заходити не більше ніж по три людини на один стіл для видачі бюлетенів. На дільницях будуть проводити дезінфекцію раз в дві години, і вологе прибирання – раз у чотири. На вибори рекомендують приходити без дітей і користуватися особистою ручкою для голосування.

Нагадаємо, що в цьому році місцеві вибори в Україні пройдуть за новими правилами.