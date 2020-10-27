UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Местные выборы: подсчет голосов завершили на участках в шести областях

Автор: Роман Тверденко

В Украине только в шести областях участковые комиссии завершили подсчет голосов на местных выборах. Большинство из этих областей на западе.

Самые читаемые новости

Об этом сообщает Центризбирком.

На день вторника завершен подсчет голосов на участках в Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Сумской, Хмельницкой и Черновицкой областях.

Всего же по стране на 12:00 27 октября завершили подсчет голосов 91% участковых комиссий. Уже начат процесс передачи протоколов в районные и облизбиркомы.

Напомним, в воскресенье заместитель главы Центральной избирательной комиссии Сергей Дубовик заявил, что окончательные результаты местных выборов смогут посчитать за три - пять дней.

Также сообщалось, что в Белой Церкви члены территориальной избирательной комиссии не могут собрать кворум для продолжения приема избирательной документации. В теризбиркоме еще ночью устроили "проветривание", после чего большинство членов покинули помещение.

Кроме этого, в Харькове более 300 участковых избирательных комиссий сдали избирательную документацию в теризбирком. При этом более 100 из них были отправлены на доработку.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Местные выборы