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В Харькове из-за ошибок и не прошитых протоколов УИК отправляют на доработку

Новина українською → Харьков, Вторник 27 октября 2020 13:36
В Харькове из-за ошибок и не прошитых протоколов УИК отправляют на доработку Фото: выборы (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

В Харькове более 300 участковых избирательных комиссий сдали избирательную документацию в теризбирком. При этом более 100 из них были отправлены на доработку.

Об этом сообщает "Суспільне".

По словам главы городской ТИК Ольги Мозговой, по состоянию на утро 27 октября около 180 участковых избиркомов сдали документацию без ошибок.

"Очень много отправляли на доработку. Основные моменты: не прошитые протоколы, неправильные цифры, иногда прямо в протоколе корректором мажут или перечеркивают и пишут рядом другое", - отметила она.

При этом ситуация осложняется, если кто-то пытается пройти без очереди.

"Я не могу сказать, что намного спокойнее. Я понимаю, что они устали, но была возможность отдохнуть. Мы принимали ночью, но ночью приехали только пять комиссий - и ночью, и после шести утра. Была возможность приехать и сдать. Мы стараемся сделать так, чтобы отдыхали в зале, подходили по очереди, по вызову", - сказала Мозговая.

В ТИК отметили, что для приема документов от всех 605 участков комиссии потребуется не менее суток.

Ранее РБК-Украина писало, что согласно результатам экзит-пола, победу уже в первом туре на выборах мэра Харькова одержит действующий городской глава Геннадий Кернес.

Подробнее о результатах местных выборов в Харькове читайте в материале РБК-Украина.

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