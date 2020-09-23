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Местные выборы: полиция открыла уже 73 уголовных дела из-за нарушений

Автор: РБК-Украина

Во вторник, 22 сентября, полиция открыла восемь уголовных производств по факту нарушений в ходе избирательной кампании перед местными выборами. Всего за сутки поступило 51 сообщение о нарушениях.

Об этом сообщает сайт Нацполиции.

Ведомости о восьми новых уголовных призводствах внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Всего за период избирательной кампании с 5 сентября полиция открыла 73 уголовных производства. 40 из низ связаны с нарушением избирательного законодательства, 33 - с избирательным процессом.

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Больше всего производств открыто в Запорожской области - 12.

За все время кампании было зафиксировано 622 сообщения о нарушениях. Составлено 30 протоколов об административных нарушениях.

Напомним, вчера глава Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что не верит в принятие закона о Киеве до местных выборов.

Также стало известно, что Неля Штепа будет баллотироваться в мэры Славянска.

Кроме этого, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что не уйдет с должности в случае прохода в Одесский облсовет по списку "Слуги народа".

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