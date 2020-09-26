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Местные выборы: полиция открыла уже сотню уголовных дел из-за нарушений

Автор: Юлия Струк

Национальная полиция заявляет, что в Украине за минувшие сутки, 25 сентября, начали 15 уголовных дел по фактам нарушений избирательного процесса в рамках местных выборов. Всего зарегистрировано сто уголовных производств.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции на странице в Facebook.

Указано, что в течение суток в полицию поступило 159 заявлений и сообщений, связанных с нарушениями избирательного законодательства.

Больше всего сообщений зафиксировано в Киеве - 27, 16 сообщений - в Черновицкой области, 15 - в Киевской, 13 - в Днепропетровской, а также по 11 - в Кировоградской, Одесской и Ровенской областях. В Винницкой области - 9 сообщений, а в Черниговской - 8.

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"Всего с 5 сентября территориальные органы Нацполиции зарегистрировали 1083 заявления и сообщения, связанных с избирательным процессом... В Единый реестр досудебных расследований за этот период внесены сведения о 100 уголовных правонарушениях", - указано в сообщении.

В полиции отметили, что из них 52 дела связаны с нарушением избирательного законодательства, а 48 - с избирательным процессом.

Кроме того, правоохранители составили 72 протокола о совершении административных правонарушений, связанных с избирательным процессом.

Напомним, по состоянию на 23 сентября стало известно, что полиция открыла уже 73 уголовных дела из-за нарушений избирательного процесса.

Как писало РБК-Украина, Министерство внутренних дел запустит чат-бот с информацией о местных выборах, который должен повысить защиту украинцев во время волеизъявления.

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