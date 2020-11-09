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Местные выборы: где и когда пройдет второй тур

Автор: Анастасия Рокитна

Повторное голосование на местных выборах уже назначили в ряде областей. В каких городах будет второй тур выборов, говорится в материале РБК-Украина.

Второй тур местных выборов 15 ноября состоится в Сумах, Одессе, Луцке, Краматорске, Каменец-Подольском, Украинке, Херсоне.

Второй тур местных выборов 22 ноября состоится в Днепре, Кривом Роге, Славянске, Дрогобыче, Ужгороде, Броварах, Бердянске, Полтаве, Львове, Ровно, Николаеве, Черкассах.

Отметим, в Киеве объявлены официальные результаты выборов мэра города. Действующий глава горсовета Виталий Кличко победил.

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РБК-Украина писало, что главными победителями на этих выборах стали местные партии и партии мэров.

Кроме этого, Центральная избирательная комиссия признала результаты выборов в 585 местных советах в 24 регионах Украины. Всего были избраны 13 323 депутата.

О том, в каких городах ожидается второй тур выборов, читайте в материале РБК-Украина.

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