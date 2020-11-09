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Місцеві вибори: де і коли відбудеться другий тур

Автор: Анастасия Рокитна

Повторне голосування на місцевих виборах вже призначили в ряді областей. В яких містах буде другий тур виборів, йдеться в матеріалі РБК-Україна.

Другий тур місцевих виборів 15 листопада відбудеться в Сумах, Одесі, Луцьку, Краматорську, Кам'янець-Подільському, Українці, Херсоні.

Другий тур місцевих виборів 22 листопада відбудеться у Дніпрі, Кривому Розі, Слов'янську, Дрогобичі, Ужгороді, Броварах, Бердянську, Полтаві, Львові, Рівному, Миколаєві, Черкасах.

РБК-Україна писало, що головними переможцями на цих виборах стали місцеві партії і партії мерів.

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Зазначимо, у Києві були оголошені офіційні результати виборів мера міста. Діючий голова міськради Віталій Кличко переміг.

Крім цього, Центральна виборча комісія визнала результати виборів у 585 місцевих радах у 24 регіонах України. Всього було обрано 13 323 депутати.

Про те, в яких містах очікується другий тур виборів, читайте в матеріалі РБК-Україна.

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