Миссия ОБСЕ начала работу по наблюдению за местными выборами в Украине

Миссия Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ с 23 сентября начала свою работу по наблюдению за местными выборами в Украине. В ОБСЕ положительно оценили приглашение Украиной международных наблюдателей на выборы.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.

В МИД отметили готовность оказывать содействие международным наблюдателям.

"Согласно приглашению украинской стороны, 23 сентября в Украине начинает работу Миссия БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за местными выборами, которые запланированы на 25 октября", - говорится в сообщении.

Напомним, полиция уже открыла 65 уголовных дел из-за нарушений избирательного законодательства. Всего поступило 571 сообщение о возможных нарушениях. Больше всего дел открыто в Запорожской (10) и Одесской областях (7).

Также сообщалось, что глава Верховной рады Дмитрий Разумков считает маловероятным принятие законопроекта о Киеве до выборов. Согласно законопроекту, Киеву хотят вернуть самоуправление, а глава Киевской городской государственной администрации будет выступать в качестве контролирующего органа.