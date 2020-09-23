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Місія ОБСЄ почала роботу зі спостереження за місцевими виборами в Україні

Автор: Игорь Литвиненко

Місія Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ з 23 вересня розпочала свою роботу зі спостереження за місцевими виборами в Україні. В ОБСЄ позитивно оцінили запрошення Україною міжнародних спостерігачів на вибори.

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Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ.

У МЗС відзначили готовність сприяти міжнародним спостерігачам.

"Згідно запрошення української сторони, 23 вересня в Україні починає роботу Місія БДІПЛ ОБСЄ зі спостереження за місцевими виборами, які заплановані на 25 жовтня", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, поліція відкрила 65 кримінальних справ через порушення виборчого законодавства. Всього надійшло 571 повідомлення про можливі порушення. Найбільше справ відкрито в Запорізькій (10) та Одеській областях (7).

Також повідомлялося, що голова Верховної ради Дмитро Разумков вважає малоймовірним ухвалення законопроекту про Києв до виборів. Відповідно до законопроекту, Києву хочуть повернути самоврядування, а голова Київської міської державної адміністрації буде виступати в якості контролюючого органу.

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