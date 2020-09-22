Місцеві вибори: поліція вже відкрила 65 кримінальних справ через порушення

За минулу добу поліція відкрила два кримінальні провадження за фактом порушення виборчого процесу в Україні. Кількість повідомлень про порушення досягло 571.

Про це повідомляє сайт Національної поліції.

Відомості про два нових кримінальні провадження внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань.

З моменту старту виборчого процесу 5 вересня в поліцію надійшло 571 повідомлення про порушення. Відкрито 65 кримінальних проваджень. 34 з них пов'язані з порушенням виборчого законодавства, 31 - з виборчим процесом.

Найбільше кримінальних проваджень було відкрито в Запорізькій (10) та Одеській областях (7).

Нагадаємо, вчора партія "Наш край" висунула в мери Одеси Євгена Червоненка.

Також "Батьківщина" офіційно оголосила про висунення Олексія Кучеренка кандидатом у мери Києва.

Крім цього, в понеділок під Одесою сталася бійка під час з'їзду "ОПЗЖ". Поліція забрала на допит близько півсотні учасників конфлікту.