Місцеві вибори: поліція вже відкрила 65 кримінальних справ через порушення
За минулу добу поліція відкрила два кримінальні провадження за фактом порушення виборчого процесу в Україні. Кількість повідомлень про порушення досягло 571.
Про це повідомляє сайт Національної поліції.
Відомості про два нових кримінальні провадження внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань.
З моменту старту виборчого процесу 5 вересня в поліцію надійшло 571 повідомлення про порушення. Відкрито 65 кримінальних проваджень. 34 з них пов'язані з порушенням виборчого законодавства, 31 - з виборчим процесом.
Найбільше кримінальних проваджень було відкрито в Запорізькій (10) та Одеській областях (7).
Нагадаємо, вчора партія "Наш край" висунула в мери Одеси Євгена Червоненка.
Також "Батьківщина" офіційно оголосила про висунення Олексія Кучеренка кандидатом у мери Києва.
Крім цього, в понеділок під Одесою сталася бійка під час з'їзду "ОПЗЖ". Поліція забрала на допит близько півсотні учасників конфлікту.