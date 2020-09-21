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Під Одесою на зборах партії відбулися зіткнення, півсотні затриманих

Новость на русском → Одеська область, Понеділок 21 вересня 2020 17:15
Під Одесою на зборах партії відбулися зіткнення, півсотні затриманих Фото: ситуація біля оздоровчого комплексу в Совіньоні (dumskaya.net)
Автор: РБК-Україна

У селищі Совіньйон Одеської області відбулися сутички під час з'їзду партії "Опозиційна платформа "За життя". При обшуках у учасників виявили газові балончики і ножі.

Про це повідомляє сайт Нацполиции в Одеській області.

Під час з'їзду стався конфлікт між двома групами чоловіків. Поліція приїхала на місце подій, щоб зупинити зіткнення.

Під час обшуків поліція виявила в учасників газові балончики, ножі і телескопічні палиці. Тепер слідство з'ясовує походження та мету їх зберігання.

Під Одесою на зборах партії відбулися зіткнення, півсотні затриманих

Місцеве видання "Думська" уточнює, що конфлікт стався між групою "Патріоти за життя", яка охороняла з'їзд ОПЗЖ, і активістами Нацкорпуса. Учасників сутичок завели і відвезли на допит в автобусах.

Раніше поліція Донецької області запобігла відправлення посилки з гранатами і вибухівкою.

Також у Київській області була затримана банда викрадачів автомобілів, які викрали мінімум 20 авто.

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