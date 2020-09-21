ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Под Одессой на сборах партии произошли столкновения, полсотни задержанных

Новина українською → Одесская область, Понедельник 21 сентября 2020 17:15
Под Одессой на сборах партии произошли столкновения, полсотни задержанных Фото: ситуация возле оздоровительного комплекса в Совиньоне (dumskaya.net)
Автор: РБК-Украина

В поселке Совиньон Одесской области произошли столкновения во время съезда партии "Оппозиционная платформа - За життя". При обысках у участников обнаружили газовые балончики и ножи.

Об этом сообщает сайт Нацполиции в Одесской области.

Во время съезда произошел конфликт между двумя группами мужчин. Полиция приехала на место событий, чтобы остановить столкновения.

Во время обысков полиция обнаружила у участников газовые балончики, ножи и телескопические дубинки. Теперь следствие выясняет происхождение и цель их хранения.

Под Одессой на сборах партии произошли столкновения, полсотни задержанных

Местное издание "Думская" уточняет, что конфликт произошел между группой "Патриоты за жизнь", которая охраняла съезд ОПЗЖ, и активистами Нацкорпуса. Участников стычек завели и отвезли на допрос в автобусах.

Ранее полиция Донецкой области предотвратила отправку посылки с гранатами и взрывчаткой.

Также в Киевской области была задержана банда угонщиков автомобилей, которые угнали минимум 20 авто.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Местные выборы 2020 Одесса полиция
Главное о выборах
Главное о выборах
Кандидаты в мэры
Кандидаты в мэры
Рейтинг кандидатов
Рейтинг кандидатов
Рейтинг партий
Рейтинг партий
Новые правила голосования
Новые правила голосования
Архив выборов Выборы 2019 Выборы 2015 Выборы 2014 Выборы 2012 Выборы 2010
NEWS
Беларусь протестует 43-день подряд: что известно
РБК-Украинаинформационное агентство Беларусь протестует 43-день подряд: что известно