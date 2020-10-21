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МВД перешло на усиленный режим работы из-за выборов, задействуют авиацию

Автор: Игорь Литвиненко

Министерство внутренних дел с 21 октября перешло на усиленный режим работы в связи с проведением местных выборов. Для обеспечения безопасности будет привлечена авиация.

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Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Усиленный режим работы продлится до 1 ноября. По словам первого заместителя главы МВД Сергея Ярового, система управления центральных и региональных управлений Нацполиции, Нацгвардии, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и Госпогранслужбы будет развернута в полном объеме.

"Также до 23 октября авиация МВД должна быть передислоцирована к местам базирования и переведена в режим дежурства. Кроме того, осуществить командировки подразделений учебных заведений, Нацполиции и Нацгвардии к местам несения службы, провести подробный инструктаж. Весь личный состав должен быть обеспечен всеми необходимыми индивидуальными средствами защиты", - сказал Яровой.

В МВД отметили, что уже сейчас 2729 полицейских взяли под охрану 1340 территориальных избирательных комиссий.

Напомним, с начала избирательного процесса правоохранители открыли 475 уголовных дел из-за нарушений на местных выборах.

Также РБК-Украина писало, что в Центризбиркоме прогнозируют длительный подсчет голосов на выборах 25 октября.

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