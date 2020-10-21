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МВС перейшло на посилений режим роботи через вибори, задіють авіацію

Автор: Игорь Литвиненко

Міністерство внутрішніх справ з 21 жовтня перейшло на посилений режим роботи у зв'язку з проведенням місцевих виборів. Для забезпечення безпеки буде залучена авіація.

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Про це повідомляє прес-служба МВС.

Посилений режим роботи триватиме до 1 листопада. За словами першого заступника глави МВС Сергія Ярового, система управління центральних та регіональних управлінь Нацполіції, Нацгвардії, Державної служби з надзвичайних ситуацій і Держприкордонслужби буде розгорнута в повному обсязі.

"Також до 23 жовтня авіація МВС повинна бути передислокована до місць базування і переведена в режим чергування. Крім того, здійснити відрядження підрозділів навчальних закладів, Нацполіції і Нацгвардії до місць несення служби, провести докладний інструктаж. Весь особовий склад повинен бути забезпечений усіма необхідними індивідуальними засобами захисту", - сказав Ярий.

У МВС зазначили, що вже зараз 2729 поліцейських взяли під охорону 1340 територіальних виборчих комісій.

Нагадаємо, з початку виборчого процесу правоохоронці відкрили 475 кримінальних справ через порушення на місцевих виборах.

Також РБК-Україна писало, що в Центрвиборчкомі прогнозують тривалий підрахунок голосів на виборах 25 жовтня.

Прогноз погоди
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