UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

МВД запустило чат-бот о местных выборах

Автор: Игорь Литвиненко

Министерство внутренних дел запустило чат-бот "Выборы-2020" о местных выборах 25 октября. Чат-бот создан для защиты волеизъявления граждан и реагирования на факты нарушения избирательного процесса.

Самые читаемые новости

Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Правоохранители призывают сообщать о нарушениях избирательного процесса через чат бот по адресу - https://t.me/mvs_ua_bot. Сервис позволит определить виды нарушения, такие как:

  • подкуп избирателей или комиссии;
  • финансирование агитации;
  • ведение агитации;
  • препятствование волеизъявлению.

Далее нужно выбрать точное место, где произошло нарушение. Если свидетель нарушения находится на месте возможного нарушения, он может добавить геолокацию. После этого необходимо добавить фото или видео нарушения и комментарий к ним. Для обратной связи можно оставить свой номер телефона.

"Сообщение передается в Ситуационный центр Нацполиции, обрабатывается и регистрируется, после чего на место происшествия направляется патруль полиции", - сообщили в МВД.

Всего полицией открыты уже 309 уголовных дел относительно возможных нарушений избирательного процесса и составлены 1067 протоколов о совершении административных нарушений.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что с 12 октября до 1 ноября полиция переходит на усиленных режим работы в связи с местными выборами.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Министерство внутренних дел УкраинысервисМестные выборы