В НАПК заявили о существенных недостатках закона о выборах во время карантина

Национальное агентство по предотвращению коррупции заявляет, что закон об особенностях выборов во время карантина содержит ряд существенных недостатков. Речь идет о законопроекте №4117.
Об этом сообщает пресс-служба НАПК.
Авторы документа, отмечают в ведомстве, предлагают изменения, которые могут негативно повлиять на прозрачность финансирования и контроля за избирательной кампанией.
Закон в частности предлагает обязать НАПК устанавливать формы финансовых отчетов избирательных фондов и проводить анализ этих отчетов.
В агентстве подчеркивают, что такие изменения будут нарушать права участников избирательного процесса по двум основным причинам:
"Штатная численность департамента НАПК, координирующего проверку отчетности избирательных фондов, - всего 25 человек. В то же время для проведения местных выборов образовано 1660 территориальных избирательных комиссий с составом от 9 до 18 человек. То есть, всего около 20 тысяч человек", - пояснил председатель НАПК Александр Новиков.
Он подчеркнул, что с учетом этого перекладывание обязанности проверять кандидатскую отчетность по ТИК на НАПК неприемлемо.
В конце сентября Верховная рада отказалась сократить сроки рассмотрения закона об особенностях выборов во время карантина, но нардепы включили соответствующий законопроект №4117 в повестку дня.
Как писало РБК-Украина, законопроект внесли в Раду 18 сентября; в документе прописаны особенности избирательных процедур в условиях карантина.