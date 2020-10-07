У НАЗК заявили про суттєві недоліки закону про вибори під час карантину

Національне агентство з питань запобігання корупції заявляє, що закон про особливості виборів під час карантину містить ряд суттєвих недоліків. Йдеться про законопроект №4117.
Про це повідомляє прес-служба НАЗК.
Автори документу, зазначають у відомстві, пропонують зміни, які можуть негативно вплинути на прозорість фінансування та контролю за виборчою кампанією.
Закон зокрема пропонує зобов’язати НАЗК встановлювати форми фінансових звітів виборчих фондів та проводити аналіз цих звітів.
В агенстві підкреслюють, що такі зміни порушуватимуть права учасників виборчого процесу з двох основних причин:
"Штатна чисельність департаменту НАЗК, що координує перевірку звітності виборчих фондів, - лише 25 осіб. Водночас для проведення місцевих виборів утворено 1660 територіальних виборчих комісій зі складом від 9 до 18 осіб. Тобто, загалом близько 20 тисяч осіб", - пояснив голова НАЗК Олександр Новіков.
Він підкреслив, що з огляду на це перекладання обов’язку перевіряти кандидатську звітність із ТВК на НАЗК є неприйнятним.
Нагадаємо, наприкінці вересня Верховна рада відмовилася скоротити терміни розгляду закону про особливості виборів під час карантину, але нардепи включили відповідний законопроект №4117 до порядку денного.
Як писало РБК-Україна, законопроект внесли в Раду 18 вересня; у документі прописані особливості виборчих процедур в умовах карантину.