У НАЗК заявили про суттєві недоліки закону про вибори під час карантину

Національне агентство з питань запобігання корупції заявляє, що закон про особливості виборів під час карантину містить ряд суттєвих недоліків. Йдеться про законопроект №4117.

Про це повідомляє прес-служба НАЗК.

Автори документу, зазначають у відомстві, пропонують зміни, які можуть негативно вплинути на прозорість фінансування та контролю за виборчою кампанією.

Закон зокрема пропонує зобов’язати НАЗК встановлювати форми фінансових звітів виборчих фондів та проводити аналіз цих звітів.

В агенстві підкреслюють, що такі зміни порушуватимуть права учасників виборчого процесу з двох основних причин:

оновлену форму фінансової звітності виборчих фондів пропонують використовувати вже на цих місцевих виборах. Це означає, що оприлюднення звітів може відбутися вже після завершення виборчого процесу, відтак порушується право виборців на отримання інформації.

НАЗК не має доступу до інформації про рахунки виборчих фондів та вдосталь ресурсів для опрацювання фінзвітності. За законодавством таку звітність подають до відповідних територіальних виборчих комісій, а не до НАЗК.

"Штатна чисельність департаменту НАЗК, що координує перевірку звітності виборчих фондів, - лише 25 осіб. Водночас для проведення місцевих виборів утворено 1660 територіальних виборчих комісій зі складом від 9 до 18 осіб. Тобто, загалом близько 20 тисяч осіб", - пояснив голова НАЗК Олександр Новіков.

Він підкреслив, що з огляду на це перекладання обов’язку перевіряти кандидатську звітність із ТВК на НАЗК є неприйнятним.

Нагадаємо, наприкінці вересня Верховна рада відмовилася скоротити терміни розгляду закону про особливості виборів під час карантину, але нардепи включили відповідний законопроект №4117 до порядку денного.

Як писало РБК-Україна, законопроект внесли в Раду 18 вересня; у документі прописані особливості виборчих процедур в умовах карантину.