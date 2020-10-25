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Из-за нарушений в день выборов полиция открыла уже 25 уголовных дел

Автор: Игорь Литвиненко

Полиция открыла уже 25 уголовных дел в связи с нарушениями в день выборов. Такие данные обнародованы по состоянию на 14:00.

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Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

Всего в полицию уже поступило 2162 сообщения о возможных нарушениях связанных с избирательным процессом. Больше всего сообщений зафиксировано в Киеве (257) и Киевской области (238). Меньше всего - в Черновицкой области (9).

Сообщений касались следующих инцидентов:

  • нарушение порядка ведения агитации - 493;
  • агитация в день выборов - 288;
  • нарушение ограничений относительно ведения предвыборной агитации - 101;
  • нарушение тайны голосования - 98;
  • нарушение порядка ведения реестров избирателей или избирательных комиссий или списков избирателей - 65;
  • попытка или вынесения избирательного бюллетеня - 49.

"В настоящее время полицейские составили 54 протокола о совершении административных правонарушений. По 25 фактам сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований", - сообщили в полиции.

Ранее РБК-Украина, что в Сумской области самопровозглашенная избирательная комиссия проводит параллельное голосование, переманивает избирателей.

Также сообщалось, что в Донецкой области полиция проверяет информацию о подделке бюллетеней.

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