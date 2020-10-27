"Наш край" проходит в Кропивницкий горсовет

В Кропивницкомм партия "Наш край" проходит в городской совет.
Об этом сообщает пресс-служба партии.
По данным параллельного подсчета голосов партии, "Наш край" в Кропивницком набирает 5,4% голосов и проходит в городской совет.
"Официальное установление результатов выборов продолжается, партия защищает свои голоса", - говорится в сообщении.
Напомним, секретарем Кропивницкого совета прошлого созыва был лидер городской организации партии "Наш край" Андрей Табалов.
Как известно, 25 октября в Украине прошел первый тур местных выборов. Явка избирателей на них составила почти 37%. Бюллетени получили более 10,5 миллионов человек.
О том, в каких городах ожидается второй тур выборов, читайте в материале РБК-Украина.