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"Наш край" проходит в Кропивницкий горсовет

Автор: РБК-Украина

В Кропивницкомм партия "Наш край" проходит в городской совет.

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Об этом сообщает пресс-служба партии.

По данным параллельного подсчета голосов партии, "Наш край" в Кропивницком набирает 5,4% голосов и проходит в городской совет.

"Официальное установление результатов выборов продолжается, партия защищает свои голоса", - говорится в сообщении.

Напомним, секретарем Кропивницкого совета прошлого созыва был лидер городской организации партии "Наш край" Андрей Табалов.

Как известно, 25 октября в Украине прошел первый тур местных выборов. Явка избирателей на них составила почти 37%. Бюллетени получили более 10,5 миллионов человек.

О том, в каких городах ожидается второй тур выборов, читайте в материале РБК-Украина.

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